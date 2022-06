E-Bike-Fahrer bei Unfall in Isny schwer verletzt

Bei einem Unfall in Isny wurde ein E-Bike-Fahrer am Samstag schwer verletzt. Er ist mit einem Klein-Lkw zusammengestoßen.

19.06.2022 | Stand: 13:11 Uhr

Bei einem Unfall in Isny (Landkreis Ravensburg) wurde am Samstagvormittag ein 57-jähriger E-Bike-Fahrer schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 53-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw gegen 11.40 Uhr aus Schwanden kommend in Richtung Beuren. Im Weiler Haubach fuhr er in einer Linkskurve zu weit links und kollidierte mit dem entgegenkommenden E-Bike-Fahrer.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".

Der 57-Jährige, der keinen Helm trug, schlug mit seinem Kopf gegen die linke Seitenscheibe des Klein-Lkw und stürzte anschließend. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.