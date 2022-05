Unbekannte haben sich in Isny als falsche Polizeibeamte ausgegeben und einer 72-Jährigen so rund 20.000 Euro gestohlen.

13.05.2022 | Stand: 16:34 Uhr

Falsche Polizeibeamte haben mit ihrer Betrugsmasche rund 20.000 Euro von einer 72-Jährigen aus Isny erbeutet. Wie die Polizei berichtet, riefen die Unbekannten die Frau am Donnerstag an und behaupteten, dass ihr Enkel einen Verkehrsunfall verursacht und dabei eine Frau getötet habe.

Falsche Polizeibeamte erbeuten in Isny rund 20.000 Euro

Um eine drohende Haftstrafe des Enkels abzuwenden, sollte die Frau eine Kaution bereitstellen, die von einem Kurier abgeholt werden sollte. Nachdem die 72-Jährige sagte, dass sie den zunächst geforderten höheren Geldbetrag nicht aufbringen konnte, einigten sie sich auf eine Summe von rund 20.000 Euro. Die Frau hob das Geld anschließend bei der Bank ab und übergab es am Donnerstagmittag einem Unbekannten.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Betruges und weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, vorsichtig zu sein. Die Masche der falschen Polizeibeamten ist weit verbreitet. Die Betrüger setzen die Opfer meist massiv unter Druck und manipulieren sie durch geschickte Gesprächsführung. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln. Wenn Sie die Polizei in wichtigen Angelegenheiten kontaktieren muss, kommt meist eine Streife persönlich vorbei.

