Frau beißt Lebensgefährten und greift Polizisten an

Erst beißt eine Frau ihren Lebensgefährten bei einem Streit in Isny (Landkreis Ravensburg), dann greift die 25-Jährige einen Polizisten an. Die Hintergründe.

15.09.2022 | Stand: 14:53 Uhr

Eine Frau hat ihren Lebensgefährten bei einem lautstarken Streit am Mittwochabend An der Felderhalde in Isny (Landkreis Ravensburg) verletzt. Die 25-Jährige biss den Mann offenbar mehrmals. Zeugen, die den Streit beobachtet hatten, riefen daraufhin die Polizei.

Frau und Mann nach Streit in Isny weiter aggressiv

Die Polizei trennte die beiden Streithähne. Sowohl die Frau als auch ihr Lebensgefährte verhielten sich nach Angaben der Beamten ihnen gegenüber aggressiv und unkooperativ. Die 25-Jährige beleidigte die Einsatzkräfte und griff einen Polizisten tätlich an. Daraufhin nahmen die Beamten die Frau in Gewahrsam. Sie verbrachte die Nacht in einer Zelle und musste darin nach Anordnung eines Richters bis zum nächsten Morgen ausharren.

Anzeigen wegen tätlichen Angriffs, Beleidigung und Körperverletzung

Die Frau muss zudem die Kosten für den Gewahrsam tragen und hat nun mehrere Strafanzeigen am Hals - wegen tätlichen Angriffs, Beleidigung und Körperverletzung.

Weitere Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.