„Ich wollte nie etwas anderes machen“: Igel Buchhandlung in Isny schließt

Die Igel Buchhandlung in Isny macht an diesem Samstag zu. Der Betreiberin Christine Bremer-Frömmert fällt dieser Schritt ziemlich schwer.

29.04.2023 | Stand: 12:46 Uhr

Großes Bedauern herrscht bei der Stammkundschaft der Igel Buchhandlung an der Espantorstraße. Die Regale sind fast leer, denn am 30. April ist Schluss mit der zweiten Buchhandlung in Isny. Innerhalb nur eines Monats hat Christine Bremer-Frömmert den Schlussverkauf organisiert und den Laden ausgeräumt. Das letzte Kapitel ist aufgeschlagen.

