Mit fast drei Promille klappt es eben nicht: 64-jährige Autofahrerin trifft Einfahrt nicht

Eine Autofahrerin in Isny hat immer wieder versucht die Einfahrt zu treffen - jedes Mal fuhr sie daneben. Die Polizei stellte fast drei Promille im Blut fest.

In Isny im Allgäu hat es eine 64-Jährige am Mittwochnachmittag nicht geschafft, mit ihrem Auto in die Einfahrt eines Parkdecks zu fahren.

Laut Polizei prallte das Auto erst gegen das Eck der Einfahrt, dann streifte es die Betonwand. Als es beim dritten Mal wieder nicht klappte, fuhr die Frau einfach davon.

Isny im Allgäu: Betrunkene Autofahrerin hatte fast drei Promille im Blut

Eine Zeugin notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Die Beamten trafen die Seniorin dann zuhause an und führten einen Alkoholtest durch.

Das Ergebnis: Fast drei Promille im Blut. Die 64-Jährige wurde zur Blutentnahme in die Klinik geschickt. Die Polizei nahm ihr noch vor Ort den Führerschein ab.

Die Autofahrerin muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

