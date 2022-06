Landwirt wird bei Arbeiten auf Hof in Isny unter Mais begraben und stirbt

Ein 76-jähriger Landwirt ist bei Arbeiten an der Futteranlage auf seinem Hof unter Mais begraben worden und gestorben.

29.06.2022 | Stand: 15:36 Uhr

Bei Arbeiten auf einem Hof in Schweinebach bei Isny (Landkreis Ravensburg) ist am Dienstagmittag ein 76-jähriger Landwirt ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, hat der Mann um kurz nach 13 Uhr Futterballen in eine Futtermischanlage geladen. Beim Aufschneiden des Futterballens wurde der 76-Jährige von dem austretenden Mais begraben.

Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und den Notruf verständigt. Trotz schneller Bergung und obwohl die Rettungskräfte den Mann sofort versorgten, starb er noch an der Unfallstelle. Die Polizei schließt Fremdverschulden derzeit aus.

