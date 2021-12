Polizei sucht mit Hubschrauber nach betrunkenem 17-Jährigen

Wegen einem Jugendlichen hat es am Sonntag eine große Suchaktion der Polizei um Isny gegeben. Der betrunkene 17-Jährige war nach einer Party verschwunden.

12.12.2021 | Stand: 13:16 Uhr

Am Sonntagnacht hat die Polizei nach einem 17-Jährigen aus Leutkirch gesucht. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich die größere Suchaktion gegen zwei Uhr im Bereich Isny-Gumpeltshofen. Dort rief der Jugendliche nach einer Party seine Mutter an, damit er von ihr abgeholt wurde. Nachdem ihr Sohn nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien und ihre eigene Suche erfolglos blieb, informierte sie die Polizei.

Betrunkener Jugendlicher löst Großeinsatz der Rettungskräfte aus - Bergwacht wird fündig

Bei der darauf folgenden großen Suchaktion kamen die Feuerwehr, das DRK, Suchhunde, die Bergwacht und ein Hubschrauber zum Einsatz. Einsatzkräfte der Bergwacht fanden den Jugendlichen mit leichten Unterkühlungen gegen 9 Uhr in einem Weiler zwischen Eisenharz und Isny.

Der Auffindeort befand sich rund sechs Kilometer entfernt von der Party. Vermutlich hatte sich der alkoholisierte 17-Jährige auf dem Weg zum Treffpunkt mit seiner Mutter verlaufen.