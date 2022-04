Polizei stellt 40-Jährigen mit Messer in der Hand vor einer Wohnung in Isny

Die Polizei musste in Isny zu einem Einsatz ausrücken, nachdem ein 40-Jähriger einen anderen Mann via Messenger bedroht hatte.

11.04.2022 | Stand: 16:33 Uhr

In Isny im Allgäu ist die Polizei zu einem Einsatz ausgerückt, nachdem ein 40-Jähriger einen 24-Jährigen via Messenger-Dienst bedroht hatte. Wie aus einem Pressebericht hervorgeht, rückten die Beamten am Sonntagabend an die Wohnanschrift des 24-Jährigen aus. Dort trafen sie den 40-Jährigen an, der die Droh-Nachrichten verschickt hatte. Er stand mit einem Messer in der Hand vor der Haustür des 24-Jährigen.

Auf deutliche Ansprache der Polizei ließ der 40-Jährige sein Messer fallen und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Spezialklinik gebracht. Die Polizei Isny hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

