Isny präsentiert drei große Autorinnen

Bei den Literaturtagen Isny sind Antje Rávic-Strubel, Iris Wolff und Ronja von Rönne zu Gast. Sie lassen in Abgründe blicken und schildern unzertrennliche Bande.

13.04.2022 | Stand: 11:10 Uhr

Bei den Isnyer Literaturtagen, die von 24. April bis 8. Mai dauern, stellen drei renommierte Autorinnen ihre Werke vor.

Buchpreisträgerin Antje Rávic-Strubel liest in Isny aus "Blaue Frau"

Die Buchpreisträgerin 2021 Antje Rávic-Strubel ist mit ihrem Roman „Blaue Frau“ am 24. April, ab 19.30 Uhr im Adlersaal in Isny zu Gast. Ihr Buch erzählt von Adina, die nach einem sexuellen Übergriff in Helsinki landet und in einem Hotel schwarzarbeitet. Dort begegnet sie einem estnischen Professor, Abgeordneter der EU, der sich in sie verliebt. „Blaue Frau“ behandelt die ungleichen Voraussetzungen der Liebe, die Abgründe Europas und die Beobachtung, wie das Ungeheuerliche zur Normalität wird.

Eichendorff-Literaturpreisträgerin Iris Wolff stellt in Isny ihren Roman vor

Ein Buch über Grenzen ist der Roman „Unschärfe der Welt“, den Iris Wolff, Eichendorff-Literaturpreisträgerin 2021, am 29. April ab 19.30 Uhr im Refektorium des Schlosses Isny vorstellt. Er schildert die Lebenswege von sieben Personen, die sich trotz Schicksalsschlägen und räumlichen Distanzen unaufhörlich aufeinander zubewegen. Im Mittelpunkt steht eine Familie aus dem Banat, deren Bande so eng geknüpft sind, dass sie selbst über Grenzen hinweg nicht zerreißen.

Eine traurige Geschichte von Ronja von Rönne

Ronja von Rönne präsentiert am 7. Mai, ab 19.30 Uhr in der Genussmanufaktur Urlau „Ende in Sicht“. Es ist die traurige, aber elegant lakonisch erzählte Geschichte zweier Frauen, die den Tod als letzten Ausweg sehen.

Karten für die Veranstaltungen gibt es bei Isny Info, (07562) 99990-50, und unter www.reservix.de

