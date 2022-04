Streit eskaliert in Lokal - Gast gegen Bar gestoßen und am Kopf verletzt

Ein Streit eskaliert am Ostermontag in einer Bar in Isny (Westallgäu). Dabei wird ein junger Gast am Kopf verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

19.04.2022 | Stand: 13:14 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung am Ostermontag in einem Lokal in Isny (Württembergisches Allgäu) ist ein Gast am Kopf verletzt worden. Am frühen Morgen gegen 2.30 Uhr waren laut Polizei ein 23- und ein 25-Jähriger Gast in der Bar "Hello My Deer" in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte offenbar.

Gast bei Streit in Lokal in Isny gegen Bar gestoßen

Einer der beiden wurde daraufhin gegen die Bar gestoßen. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf zu. Wer bei dem Vorfall etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei Wangen melden unter der Telefonnummer 07522/9840.

