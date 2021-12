18-Jähriger zückt Messer auf Geburtstagsfeier in Isny

Bei einer Geburtstagsfeier in Isny soll am Wochenende ein Jugendlicher einen weiteren Gast mit einem Messer verletzt haben. Die Polizei ermittelt.

13.12.2021 | Stand: 17:16 Uhr

Am vergangenen Wochenende ist es in Isny zu einer Messerattacke gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einer Geburstagsfeier einer 17-Jährigen. Laut Polizei sollen im Laufe des Abends mehrere Personen die Party besucht haben, die nicht eingeladen waren.

Messerattacke in Isny: Waren ungeladene Gäste der Grund für den Streit?

Gegen 0.30 Uhr soll sich ein Streit zwischen zwei Gästen entwickelt haben. Im Zuge dessen soll der 18-jährige Tatverdächtige ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten damit an der Hand verletzt haben. Dieser musste in der Folge in einer Klinik behandelt werden.

Gegen den 18-Jährigen, der beim Eintreffen der alarmierten Polizeistreife nicht mehr vor Ort war, wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.