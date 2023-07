Krankenhaus Lindenberg: Ist der Neubau gestorben?

Eigentlich sollte der Bau der neuen Rotkreuzklinik Lindenberg schon laufen. Mittlerweile erscheint das Projekt fraglich. Kommt es zur Kooperation mit Wangen?

12.07.2023 | Stand: 17:57 Uhr

Die Bagger sollten schon längst am Werk sein. 2023 wollte die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz mit den Arbeitenam Neubau der Rotkreuzklinik in Lindenberg beginnen. Von einer Baustelle ist allerdings auf dem Gelände am Nadenberg nichts zu sehen.

