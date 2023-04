Per WhatsApp oder Schockanruf: So gehen Betrüger im Westallgäu vor

Die Polizei Lindenberg bearbeitet rund 1000 Fälle pro Jahr. In vielen Bereichen geht die Zahl der Straftaten zurück. In welchem Ort am wenigsten passiert.

17.04.2023 | Stand: 12:05 Uhr

Ob deutschlandweit, in Bayern, in Schwaben oder in Lindau und Umgebung: Überall vermeldet die Polizei einen Anstieg an Straftaten. Nicht so im Westallgäu. Entgegen dem Trend spricht die Polizei Lindenberg zum zweiten Mal in Folge von einem Rückgang. 982 Fälle hat sie im Jahr 2022 bearbeitet – das ist der zweitniedrigste Wert der vergangenen zehn Jahren (Mittelwert: 1075). Im Jahr zuvor waren es 1097 Delikte.

