Und dann greift der Bürgermeister zur Geige

Die Musikkapelle Maria-Thann hat bei ihrem Jahreskonzert gleich mehrere Überraschungen parat. Eine davon: Bürgrmeister Oliver-Kersten Raab spielt ein Solo.

05.12.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Vom festlichen Auftakt bis zur zünftigen Polka: Die Musikkapelle Maria-Thann hat unter dem Motto „Tänze, Träume, Emotionen“ ein abwechslungsreiches Jahreskonzert in der voll besetzten Festhalle gespielt. Dabei fanden auch zwei besondere Ehrungen statt: Wolfgang Speer ist neues Ehrenmitglied der Kapelle, in der er 50 Jahre lang aktiv war. Und Elmar Vögel erhielt vom Vizepräsidenten des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM), Rainer Lohner, die Goldene Ehrennadel für 50 aktive Jahre. Vögel wirkte davon viele Jahrzehnte als Dirigent in Bösenreutin, Lochau, Wasserburg und nun Maria-Thann.

