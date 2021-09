Jamaika, GroKo oder Neuwahlen? Westallgäuer wünschen sich ganz unterschiedliche Koalitionen

Nach der Bundestagswahl 2021: Menschen im Westallgäu können sich verschiedenste Koalitionen vorstellen. Einfach so weitergehen soll es aber nicht.

Wie geht es nach der Bundestagswahl weiter? Zumindest in der Frage, welche Parteien miteinander regieren sollen, gehen die Meinungen im Westallgäu weit auseinander. In einer Sache sind sich aber alle Männer und Frauen, die unsere Redaktion in Lindenberg und Weiler befragt hat, einig: Bis sich eine Koalition bildet, wird es wohl noch etwas dauern.

Ilona Helle, 70, aus Lindenberg: „Wir brauchen frischen Wind und Taten statt nur Worte. Die Union soll deshalb nicht mehr mitregieren. Ich würde mich freuen, wenn SPD und Grüne auf irgendeine Weise zum Zug kommen und Veränderungen voranbringen. Vor allem Themen wie Mietpreise, Nahverkehr auf dem Land und Klimaschutz sollten bei der nächsten Regierung im Fokus stehen.“

Ilona Helle aus Lindenberg Bild: Laura Wiedemann

Westallgäuerin wünscht sich erneute GroKo, aber mit Veränderung

David Kennerknecht, 28, aus Hergatz: „Eine Regierung an der Rot-Grün beteiligt ist, muss nicht unbedingt sein. Ich hoffe auf eine andere Lösung. Jamaika ist aber schon 2017 gescheitert. Ich befürchte, dass die Verhandlungen wieder lange dauern werden oder es sogar Neuwahlen gibt, weil sich die Parteien nicht einigen können.“

David Kennerknecht aus Hergatz Bild: Laura Wiedemann

Elisabeth Wagner, 66, aus Wangen: „Diese Wahl war besonders wichtig. Ich war mit der Großen Koalition zwar nicht immer zufrieden, trotzdem ist die Zusammenarbeit von Union und SPD wieder mein Favorit. Die SPD wird da aber wohl nicht mehr mitmachen. Eine Veränderung muss aber trotzdem her. Vor allem beim Thema Migrations- und Flüchtlingspolitik sollte eine andere Richtung eingeschlagen werden.“

Elisabeth Wagner aus Wangen Bild: Laura Wiedemann

Olaf Scholz an der Spitze oder gelingt doch eine Jamaika Koalition?

Frank Bürger, 44, aus Kempten, arbeitet in Lindenberg: „Eine schwarz-grüne Regierung war mein Wunsch. Dass das nicht klappt, enttäuscht mich schon etwas. Bei einer Jamaika-Koalition mit der FDP werden die Grünen wohl nicht mitgehen. Ich glaube, dass die Parteien für sich schon jetzt ganz genau wissen, mit wem sie regieren wollen und mit wem nicht.“

Frank Bürger aus Kempten Bild: Laura Wiedemann

Oksana Schwabauer, 56, aus Lindenberg: „Ich durfte selbst nicht wählen, weil ich keine deutsche Staatsbürgerin bin. Aber auch für mich war diese Wahl besonders wichtig. Ich wünsche mir, dass die SPD mit Olaf Scholz bei der nächsten Regierung an der Spitze steht. Es ist wichtig, dass Arbeitnehmerthemen wie ein höherer Mindestlohn vorangebracht werden.“

Oksana Schwabauer aus Lindenberg Bild: Laura Wiedemann

