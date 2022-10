Jedem Grundschüler in Hergensweiler steht ein Tablet zur Verfügung

Hergensweiler treibt die Digitalisierung der Schule voran und tritt einem Zweckverband bei. Dieser soll sich künftig auch um die IT-Betreuung kümmern.

Die Corona-Pandemie und der damit verbundene Distanz-unterricht haben auch die Grundschule in Hergensweiler auf den Prüfstand gestellt. Digitale Medien und Werkzeuge werden seither so intensiv eingesetzt wie nie. Deshalb tritt die Gemeinde nun einem Zweckverband bei, der sich um die IT der Schulen im Landkreis kümmert. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Hergensweiler ist nach Ansicht von Bürgermeister Wolfgang Stromaier ein Beispiel dafür, wie stark während der Corona-Pandemie die Infrastruktur der Schul-IT aufgestockt wurde. Erst kürzlich seien fünf i-Pads für Lehrkräfte angeschafft worden. Die Schule besitze zudem über 75 i-Pads für die Schüler. „Jedem Grundschüler in Hergensweiler steht aktuell ein i-Pad zur Verfügung. 90 Prozent der Kosten dafür sind gefördert worden, sagte Strohmaier. Zudem habe Hergensweiler ein gut funktionierendes W-Lan mit einem ebenfalls geförderten Glasfaseranschluss.

IT-Betreuung durch den Zweckverband

„Unsere Grundschule ist digital top ausgerüstet und dafür brauchen wir auch eine vernünftige IT-Betreuung. Der Verwaltung wird das irgendwann zu viel werden“, sagte Strohmaier. Michaela Schmid, Kämmerin der zuständigen Verwaltungsgemeinschaft (VG) Sigmarszell, bestätigte seinen Hinweis, die Betreuung sei sehr zeitaufwändig.

Die Aufgabe soll künftig der Zweckverband übernehmen, der beim Landkreis angesiedelt wird. Dort entsteht ein IT- und Medienkompetenzzentrum. Dabei tritt der Landkreis als Dienstleister für die Gemeinden und Schulverbände auf. Bisher hat der Kreis zwei Stellen für die Betreuung der IT an den Kreisschulen. Die Zahl soll verdoppelt werden. Dafür wird ein Förderprogramm von Bund und Land genutzt.

Das sagen die Gemeinderäte aus Hergensweiler zum Beitritt

Auf Hergensweiler kommen in einem ersten Schritt Kosten in Höhe von 800 Euro zu. Der künftige jährliche Betrag werde bei 3000 Euro liegen, sagte Strohmaier.

Gemeinderätin Constanze Heim wollte wissen, ob die Kosten sich verringern würden, wenn das Projekt gut angelaufen sei. Das wisse man nicht, sagte Michaela Schmid. „Das wird die Erfahrung zeigen.“

Gemeinderat Frank Wawrzyniak meinte, dass der IT-Bereich an den Schulen in den nächsten Jahren sicher weiter ausgebaut, und so der Bedarf eher nicht geringer werde. „In der heutigen Zeit ist es wichtig, dass die Schulkinder vernünftig ausgerüstet sind – und dann brauchst du irgendwann Fachleute für die vielen Geräte.“ Die Lehrer seien damit irgendwann schon rein zeitlich überfordert. Wie Michaela Schmid erklärte, wird es vor Ort weiter IT-Betreuer geben. Aber für alles, was sie nicht leisten oder lösen können, gebe es dann die neue Abteilung.

