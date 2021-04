Jeder vierte Bürger im Landkreis Lindau ist schon geimpft

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Lindau und die Impfungen nehmen Fahrt auf. Allerdings haben Schulen und Kindergärten ab sofort weniger Planungssicherheit.

29.04.2021 | Stand: 17:53 Uhr

Der Trend ist positiv: Seit gut einer Woche geht die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Lindau zurück. Am Donnerstag (29. April) lag der Wert bei 91,5 und somit zum zweiten Mal in Folge unter der magischen Grenze von 100. Wenn dieser Stand bis einschließlich Sonntag konstant gehalten wird, winken Lockerungen in vielen Bereichen.

Das würde auch für Schulen und Kindergärten gelten. Denn hier hat die Bayerische Staatsregierung eine Änderung vorgenommen. Bislang war allein der Inzidenzwert vom Freitag maßgeblich dafür, was in der gesamten Folgewoche wann wie geöffnet wird und welche Unterrichtsform gilt. Das hatte allen Beteiligten Planungssicherheit zumindest für eine Woche beschert.

Eine solche haben Eltern, Lehrer und Erzieher ab sofort nicht mehr. Für Schulen und Kindergärten gelten nun die gleichen Regeln wie zum Beispiel für den Einzelhandel. Sprich: Nur wenn der Wert fünf Tage in Folge unter 100 ist, wird gelockert. Ist er drei Tage in Folge wieder über 100, wird verschärft. „Es kann sein, dass es ein munteres Hin und Her gibt“, befürchtet Landratsamtssprecherin Sibylle Ehreiser.

Aktuell bedeutet das: Bleibt die Inzidenz tatsächlich bis Sonntag dauerhaft unter 100, können die Schulen laut Ehreiser am Dienstag wieder in den Wechselunterricht gehen und die Kindertagesstätten im Landkreis Lindau von der Notbetreuung wieder in den Regelbetrieb umschalten. Der Montag wäre noch ein „Übergangstag“.

Infektionsgeschehen im Landkreis "weiterhin diffus"

Das Infektionsgeschehen im Landkreis Lindau ist generell weiterhin diffus. „Es gibt keine größeren Ausbrüche, sondern viele einzelne Fälle und Infektionen in Familien. Es sind drei Schulen und zwei Kindertagesstätten betroffen, allerdings handelt es sich auch hier um einzelne Fälle“, sagt Ehreiser.

Sechs Covid-19-Patienten müssen laut Landratsamt derzeit stationär behandelt werden. Generell sei die Situation in den Intensivstationen der Krankenhäuser schwaben- und insbesondere allgäuweit sehr angespannt. Landrat Elmar Stegmann hat sich deshalb in seiner Funktion als Bezirksvorsitzender des Bayerischen Landkreistags an Gesundheitsminister Klaus Holetschek gewandt mit der Bitte um zusätzliche Impfstofflieferungen.

Sorgen bereiten Stegmann auch die aktuellen Entwicklungen in Vorarlberg. „Trotz immens steigender Zahlen hält die Vorarlberger Landesregierung an weiteren Lockerungen fest. Ich befürchte, dass dies durch die engen Verflechtungen der angrenzenden Landkreise zu stark steigenden Zahlen und damit auch unweigerlich zur erhöhten Auslastung der Intensivbetten beitragen könnte“, sagt Stegmann.

Über 20.000 Erstimpfungen und rund 6000 Zweitimpfungen im Landkreis Lindau

Die Impfungen im Landkreis schreiten derweil voran. Die beiden Impfzentren und die niedergelassenen Ärzte haben zusammen insgesamt rund 26.600 Impfungen durchgeführt. Fast jeder vierte Landkreisbewohner hat eine Erstimpfung bekommen. Rund 6000 der 82 000 Bürger sind sogar schon zweimal geimpft worden.

Für die kommende Woche erwartet der Landkreis weiteren Impfstoff: 1860 Dosen Biontech und 500 Dosen Moderna gehen an die beiden Impfzentren. Der Impfstoff für die Arztpraxen wird separat verteilt, das Landratsamt hat hier keine Aufstellung. Astrazeneca wird aktuell in den Impfzentren nicht verimpft.

Das Testzentrum an der Bösenreutiner Steig ist am Samstag, 1. Mai, trotz Feiertag regulär von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet.





Die Infektionszahlen im Landkreis Lindau im Detail (Stand: 29. April)

Fälle seit Beginn der Pandemie 3138 (63 mehr als in der Vorwoche)

3138 (63 mehr als in der Vorwoche) Quarantänefälle 599 (Vorwoche: 582)

599 (Vorwoche: 582) 7-Tage-Inzidenz 91,5 (Donnerstag vor einer Woche: 137,8)

Corona-Fälle in den Kommunen seit Beginn der Pandemie (Stand: 29. April)

Lindenberg 437 (Veränderung gegenüber der Vorwoche: +12)

437 (Veränderung gegenüber der Vorwoche: +12) Lindau 1093 (+16)

1093 (+16) Weiler-Simmerberg 270 (+1)

270 (+1) Scheidegg 165 (+3)

165 (+3) Heimenkirch 125 (+7)

125 (+7) Bodolz 91 (+3)

91 (+3) Gestratz 57 (+1)

57 (+1) Grünenbach 48 (+0)

48 (+0) Hergatz 82 (+9)

82 (+9) Hergensweiler 90 (+5)

90 (+5) Maierhöfen 92 (+0)

92 (+0) Nonnenhorn 50 (+3)

50 (+3) Oberreute 46 (+0)

46 (+0) Opfenbach 116 (+1)

116 (+1) Röthenbach 50 (+0)

50 (+0) Sigmarszell 82 (+0)

82 (+0) Stiefenhofen 74 (+1)

74 (+1) Wasserburg 84 (+1)

84 (+1) Weißensberg 84 (+0)

Altersverteilung der Neuinfektionen in dieser Woche (Stand: 29. April)