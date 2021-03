Jugendliche sprengen eine Holzhütte auf Isnyer Skateplatz

In der Nacht auf den Sonntag explodiert eine Holzhütte auf dem Skateplatz in Isny. Ein 18-Jähriger steht unter Verdacht. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

01.03.2021 | Stand: 13:30 Uhr

In Isny ist in der Nacht auf den Sonntag eine Holzhütte explodiert. Zur Explosion kam es nach Angaben der Polizei um circa 1.30 Uhr auf dem Skateplatz in der Lindauer Straße.

Ein lauter Knall macht Zeugen aufmerksam

Ein Zeuge bemerkte den Vorfall durch den lauten Knall. Er sah mehrere Jugendliche auf den Platz, die diesen fluchtartig verließen. Durch die Explosion wurden zwei Wänden der etwa fünf auf fünf Meter großen Holzhütte herausgesprengt. Es entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Ein 18-Jähriger und weitere Jugendliche sollen für die Explosion verantwortlich sein

Wie genau es zu der Explosion kam, ist laut Polizei bisher noch nicht klar. Allerdings konnten die Beamten mittlerweile einen der gesehenen Jugendlichen stellen. Gegen den 18-Jährigen wird jetzt wegen der Herbeiführung einer Explosion strafrechtlich ermittelt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zu dem Hergang der Explosion unter der Telefonnummer 0751/8034000.

Lesen Sie auch: Lindau: Brand einer Grünabfallsammelstelle