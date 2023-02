Jugendliche stehlen in Lindau Schuhe und Tasche und beleidigen Polizistin

Die Polizei hat in Lindau zwei Jugendliche gefasst, die in einem Geschäft Schuhe und eine Tasche gestohlen haben. Einer der beiden beleidigte eine Polizistin.

28.02.2023 | Stand: 13:25 Uhr

Zwei Jugendliche haben in Lindau in einem Schuhgeschäft ein Paar Schuhe und eine Umhängetasche gestohlen. Laut Polizei hat einer der beiden später eine Polizeibeamtin "mit üblen Schimpfwörtern" beschimpft.

Die 15 und 14 Jahre alten Jugendlichen hatten sich am Montagnachmittag in einem Schuhgeschäft in Lindau aufgehalten. Eine Angestellte beobachtete die beiden dabei, wie einer seine alten Schuhe auszog, sie in das Regal stellte, ein paar neue Schuhe anzog und dann ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Der andere stahl eine Umhängetasche. Die Angestellte konnte beide Jugendlichen anhalten. Einer der beiden gab die Tasche wieder zurück, dann konnten sie aber flüchten.

Polizei findet jugendliche Diebe in Lindau und nimmt sie mit zur Dienststelle

Die Polizei fahndete nach ihnen und fand die Diebe nahe des Landratsamtes. Dort beleidigte einer der beiden eine Polizistin. Die Beamten brachten die Jugendlichen zur Dienststelle und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Danach wurden sie wieder entlassen.

