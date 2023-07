Jugendparlament Lindenberg organisiert Sprayevent

Das Lindenberger Jugendparlament will ein Sprayevent veranstalten. Dabei stoßen die Jugendlichen aus dem Westallgäu auf Schwierigkeiten.

15.07.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Am 24. Juli gibt es rund um das Jugendhaus das erste Spray-Event. Die Mitglieder des Jugendparlaments organisieren es, haben dabei aber durchaus Schwierigkeiten. Denn die von ihnen angefragten Graffiti-Künstler haben bislang allesamt abgesagt. Dennoch soll die Veranstaltung stattfinden.

Zahlreiche Leinwände sollen den Graffiti-Interessierten zur Verfügung stehen - bei einzelnen soll es festgelegte Themen für die Motive geben, bei anderen ist ein freies Sprayen vorgesehen. Gezielt wollen die Mitglieder des Jugendparlaments noch in den Schulen für die Veranstaltung werben.

Engagieren will sich das Jupa auch rund um die Einweihung des „Platz der Kinderrechte“ im Stadtpark am 27. September. Hanna Müller berichtete in der jüngsten Sitzung des Gremiums allerdings, dass dort vor allem Kinder zu erwarten sind. Daher: „Eine lange Rede ist daher wohl nicht sinnvoll“. Möglicherweise mit einem kurzen Theaterstück wollen die Jupa-Mitglieder nun auf das Thema Jugendschutz, aber auch auf die Arbeit des Jugendparlaments aufmerksam machen.

Jugendparlament Lindenberg: zufrieden mit Bürgerwerkstatt Nadenberg

Drei Mitglieder des Jupa hatten von der Stadt die Einladung erhalten, sich an der Bürgerwerkstatt zum Nadenberg zu beteiligen. Die Ergebnisse soll der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag erfahren. Peter Krop berichtete zwar von seiner Teilnahme und beschrieb sie als „tolle Erfahrung“. Auch ist er optimistisch, dass „die Wünsche der Jugend berücksichtigt“ werden. Von daher sei er mit dem jetzt vorhandenen Entwurf zufrieden. Details dazu verriet er in der öffentlichen Jupa-Sitzung allerdings nicht.

Lesen Sie auch Bald gibt es Pfandringe in Lindenberg

Rund um den Skaterplatz gibt es immer wieder Zigarettenreste. Auch diesem Problem will sich das Jupa stellen. Die Idee: Die Anbringung eines Aschenbechers. Platziert werden sollte er aus Sicht der Mitglieder am Mülleimer.

Jugendparlament Lindenberg: technisches Problem gelöst

Gelöst haben die Mitglieder das technische Problem mit einem Hinweisschild zu den Regeln auf dem Skaterplatz. Das hatten noch die Mitglieder der ersten Legislaturperiode fertiggestellt. Allerdings ließ sich die entworfene Computerdatei nicht auf Metall ausdrucken. Nach der Neuerstellung ist das nun möglich. Peter Krop regte jedoch an, dass die Stadt die Kosten dafür übernehmen sollte, so dass sie nicht aus dem Jupa-Etat zu bezahlen sind. Die Vorsitzende des Gremiums, Linda Elbs, kündigte an, einen entsprechenden Antrag bei der Stadt zu stellen.

Lesen Sie auch

Abiturfeier am Gymnasium Lindenberg: Bleiben Sie wild