Jugendparlament Lindenberg: Deshalb war das Treffen mit dem Bürgermeister so besonders

Das Jugendparlament Lindenberg hatte bisher nur online getagt. Nun hat es sich erstmals mit Bürgermeister Eric Ballerstedt persönlich getroffen.

14.07.2021 | Stand: 06:03 Uhr

Das Lindenberger Jugendparlament hat sich zum ersten Mal persönlich mit Vertretern der Stadt wie Bürgermeister Eric Ballerstedt getroffen. Sie sprachen über gemeinsame Ziele und Positionen. Vor allem aber ging es dem Jugendparlament und der Stadt um ein persönliches Kennenlernen. Auch Ramona Krause vom Verein „Jugend im Mittelpunkt“, der das Jugendparlament betreut, beteiligte sich bei dem Treffen im Lindenberger Kulturboden. Für den 28. Juli ist laut Mitteilung des Jugendparlaments die erste öffentliche Sitzung in Präsenz geplant.

Das Treffen nutzten die Teilnehmenden auch dazu, klarzumachen, für was Stadt und Jugendparlament stehen und was sie verbindet. „Uns allen ist wichtig“, schreibt das Jugendparlament, „junge Menschen im Stadtgeschehen zu beteiligen und deren Stimmen im Stadtrat zu vertreten“. Stadt und Parlament wollen Lindenbergs Freizeitbereich außerdem zukunftsfähig gestalten.

Jugend soll noch mehr in Poltik in Lindenberg Thema sein

Bürgermeister Ballerstedt gab bei den Gesprächen im Kulturboden darüber hinaus einen Einblick, wie das neue Hallenbad in etwa aussehen soll. Erste Projekte des Jugendparlaments sollen zudem im Bauausschuss vorgestellt werden. Dazu gehören die Anliegen, für eine verbesserte Mülltrennung im Stadtpark zu sorgen und einen Zaun am Nadenberger Basketballplatz zu errichten.

Ramona Krause kündigte außerdem die U18-Wahl an. Sie findet im Vorfeld der Bundestagswahl am 17. September statt und soll das Interesse der Jugendlichen an politischen Prozessen stärken. Die Wahl gehört zu den Themen, mit denen sich das Jugendparlament auseinandersetzt.

Seit der Wahl der zwölf jungen Vertreter im Oktober 2020 trafen sich Stadt und Parlament wegen der Pandemie nur über Videokonferenzen. Auch die offiziellen Sitzungen des Gremiums fanden online statt.

