Jugendparlament Lindenberg: Wie geht es mit dem Skateplatz weiter?

Das Jugendparlament bekräftigt, wie wichtig das Gelände für junge Menschen in Lindenberg ist. Der Bürgermeister nimmt das Gremium derweil auch in die Pflicht.

23.11.2021 | Stand: 09:59 Uhr

Das Thema, das das Jugendparlament Lindenberg weiterhin am meisten umtreibt, ist der Skateplatz beim Lindenberger Hallenbad. Vorsitzender David Vu bekräftigte bei der jüngsten Online-Sitzung noch einmal eindringlich, wie sehr das Gelände der Jugend am Herzen liegt. Das habe sich auch in den Schulen gezeigt, in denen sich das Parlament vorgestellt und nach den Anliegen junger Menschen umgehört hat.

Skateplatz in Lindenberg wird neu gestaltet

Die Stadt plant, den veralteten und zu kleinen Skateplatz umzugestalten. Bürgermeister Eric Ballerstedt betonte, dass dies aber „ein Projekt von Monaten und Jahren“ sei. Wichtig ist ihm zufolge, keine „unrealistischen Erwartungen zu wecken“. Die Planung soll weiterhin im nächsten Jahr beginnen.

Zweiter Bürgermeister Werner Hofstetter unterstrich Ballerstedts Aussicht auf das Projekt. „Wir wissen, da ist Potenzial“, sagte er. Zeitgleich mit der Baustelle am Hallenbad sei die Umsetzung aber nicht möglich. „Das kann man nicht erwarten.“

Ballerstedt stellte ein Beteiligungsverfahren in Aussicht, das die Wünsche und Ideen der Jugendlichen aktiv miteinbeziehen könnte. Vom Jugendparlament forderte er zugleich, den Stand und die realistischen Aussichten bei dem Projekt deutlich nach außen zu kommunizieren: „Das ist eure Aufgabe.“

Linda Elbs, Kommunikationsvermittlerin des Gremiums, schlug im Zuge dessen eine Umfrage zum Skatepark vor, in der Jugendliche über das soziale Netzwerk Instagram ihre Wünsche formulieren können. Zudem will das Parlament weiterhin das Gespräch mit Schülerinnen und Schülern suchen. Unter anderem steht noch ein Besuch an der Mittelschule Lindenberg an.

Die Idee, den Skateplatz vielleicht sogar gänzlich umzusiedeln, hält Ballerstedt grundsätzlich für einen guten Gedanken, aber: „Es ist die Frage, ob man dafür einen Platz findet.“ Sofia Greinwald, stellvertretende Vorsitzende, stimmte dem zu. Aus Umweltschutz- und Anwohnergründen habe das Jugendparlament bislang selbst kein geeignetes Grundstück gefunden.

Weitere Themen im Jugendparlament Lindenberg

Budget Die Corona-Pandemie sorgte im vergangenen Jahr dafür, dass das Budget des Jugendparlaments nahezu unberührt blieb. Die Stadt plant deshalb, die Summe für kommendes Jahr auf dann 4000 Euro zu verdoppeln.

Mülleimer-Aufkleber Das Jugendparlament hat Bürgermeister Ballerstedt die Idee vorgestellt, Müllereimer in der Stadt mit Aufklebern zu versehen. Auf ihnen könnten Sprüche wie etwa „Füllt mich, ich bin hungrig“ stehen, die Sofia Greinwald zufolge die Menschen deutlicher dazu animieren könnten, ihre Abfälle in Mülleimer zu werfen. Im Übrigen gebe es von diesen ohnehin zu wenige. Das Parlament soll nun Konzepte und Designs für die Aufkleber erarbeiten.