Jugendparlament Lindenberg wirbt für Skateplatz im Stadtpark

Auch mehr Bäume können sich die Mitglieder dort vorstellen. Ein Standort für eine Graffiti-Wand scheint gefunden.

04.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Das haben die Mitglieder des Stadtrats lange nicht erlebt: Bis auf den letzten Platz war der Sitzungssaal des Lindenberger Rathauses bei der jüngsten Tagung des Jugendparlaments besetzt. Dessen Mitglieder hatten in den Schulen für ihre Arbeit geworben – und so nahm eine zehnte Klasse des Gymnasiums an der Sitzung teil. Und sie erlebten eine intensive Besprechung mit unterschiedlichsten Themen.

So beschäftigen sich die zehn Mitglieder des Jugendparlaments aktuell mit einer möglichen Umgestaltung des Stadtparks. Dort wünschen sie sich mehr Bäume, damit es dort mehr Schatten gibt. Vor allem aber können sie sich den Stadtplatz als neuen Standort für den Skaterpark vorstellen, der sich bislang beim Hallenbad befindet. Rund um Halfpipe, Bowl und eine Pumptrack sollte es dort auch einen Bereich für Anfänger geben, regen sie an. Für die Jugendparlamentarier ebenfalls ein Thema ist der „Platz der Kinderrechte“, den sich auch der Kinderschutzbund im Stadtpark wünscht. Hierzu sei er in Gesprächen, informierte Bürgermeister Eric Ballerstedt die Jugendlichen. Und auch die Zahl der Bäume sei bereits höher als früher. Allerdings mahnte er, dass es auch weiterhin Freifläche im Stadtpark brauche, um beispielsweise Fußballspielen zu ermöglichen.

Standort für Graffiti-Wand in Lindenberg

Für die ebenfalls vom Jugendparlament gewünschte Graffiti-Wand scheint ein Standort gefunden. Helmut Schock-Hackspacher vom Verein Jugend im Mittelpunkt, der das Jugendhaus am Rand des Standparks betreibt, hält sie dort für richtig platziert. Er regte eine gemeinsame Umsetzung zwischen dem Jugendparlament und dem Verein an.

Aus den Reihen der Jugendlichen stellte Ibrahim Yasar das Projekt einer Spendengala vor. Geplant ist eine Veranstaltung, bei der sich unter anderem Lindenberger Vereine mit Tanzaufführungen präsentieren sollen. Yasar regte dabei das Motto „Nationen“ an, sodass es bei der Veranstaltung unter anderem Essen aus verschiedenen Kulturen geben soll. Zwar gab es auch kritische Stimmen. So wollte Peter Krop zunächst eine „grobe Vorstellung von Kosten und Zeitaufwand“ für die Veranstaltung haben und Vorsitzende Linda Elbs mahnte, „dass wir viel Zeit investieren müssen“. Letztlich aber stimmten alle Mitglieder grundsätzlich für die Organisation einer solchen Spendengala, deren Erlös an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach fließen soll.

ZUsammenarbeit der Jugendparlamente in Lindenberg und Wangen

Künftig mehr vernetzen will sich das Lindenberger Jugendparlament und deshalb auch Kontakte nach Wangen aufnehmen. Dort finden in diesem Monat Neuwahlen statt. Angedacht ist auch ein Treffen von Mitgliedern der schwäbischen Jugendparlamente im Frühjahr in Lindenberg.

Wie schon in der ersten Legislaturperiode soll es auch diesmal in Lindenberg wieder einen politischen Bildungsausschuss geben. Denkbar sind hier Umfragen oder die Ausrichtung von Diskussionsrunden. Dem Ausschuss gehören Peter Krop, Rebekka Messerschmidt und Ibrahaim Yasar an.

Auch drei Medienbeauftragte hat das Jugendparlament ernannt. Laura Divisova, Hanna Müller und Ibrahim Yasar sollen sich insbesondere um die Auftritte des Jugendparlaments in den sozialen Netzwerken kümmern.