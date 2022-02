Anna Fink aus Stiefenhofen beeindruckt mit Analog-Fotos - und erhält gleich einen Preis

Anna Fink aus Stiefenhofen ist mit ihrem Foto am Riedberger Horn Drittplatzierte beim Jugendfotopreis 2021. Die 23-Jährige setzt auf einen besonderen Stil.

07.02.2022 | Stand: 10:03 Uhr

Eine Kamera ist wahrscheinlich die treueste Begleiterin von Anna Fink. „Ich habe sie eigentlich immer dabei“, sagt die Stiefenhofenerin. Und auch bei einer Skitour am Riedberger Horn in den Allgäuer Alpen vor einigen Monaten trug sie einen Fotoapparat mit sich. Dort entstand letztlich ein Foto, das Fink den dritten Platz beim Jugendfotopreis Schwaben eingebracht hat.

Die 23-Jährige kann sich so schon früh in ihrer jungen Fotografie-Laufbahn über eine Auszeichnung freuen. Denn zu einem großen Hobby zählt Fink die Fotografie erst seit 2019. Die Kamera entwickelte sich nicht zuletzt wegen ihres Studiums neben Sport und generellem „Draußensein“ zu einer Leidenschaft, erzählt sie.

Ihr Studiengang Kommunikationsdesign, den sie in Augsburg belegt, beinhaltet drei Semester, die sich ausschließlich um Fotografie drehen. In dieser Zeit hat Fink ihre Liebe zu der Kunstform entdeckt und sogar selbst eine Kamera gebaut: die Lochkamera. Dabei handelt es sich um die simpelste Version eines Fotoapparats. Laien können ihn relativ problemlos mit Bastelwerkzeug und -material bauen.

Anna Fink: Annalog ist "mehr Kunst als Foto"

Die Lochkamera ebnete Fink den Weg in die Analogfotografie, auf die sie bis heute setzt. „Das ist mehr Kunst als Foto“, ist die Studentin überzeugt. Fink beeindrucken die Farben, die bei Analogaufnahmen entstehen und die durch ihren eigenwilligen, weichen Stil „digital nur schwer nachzustellen sind“.

Wesentlicher Unterschied zwischen digitaler und analoger Fotografie ist die Art und Weise, wie eine Aufnahme gespeichert wird. Während Digitalkameras Bilder auf einer Karte speichern und per Sensor erfassen, vereinen Analogkameras diesen Prozess auf einem Film.

Für die Stiefenhofenerin besitzt die Analogfotografie daher eine viel höhere Wertigkeit als etwa Handyaufnahmen. „Auf einen Film passen 36 Fotos, ich habe also nur diese paar Chancen, den Moment einzufangen“, erklärt Fink. „Manchmal sehe ich beim Entwickeln dann erst im Nachhinein, wie und ob ich überhaupt etwas richtig fotografiert habe.“ Sie konzentriere sich so deutlich stärker auf die Fotografie an sich.

Kulisse am Rieberger Horn eigentlich nicht so spektakulär

Das Foto, für das Fink ausgezeichnet wurde, entstand im Frühling 2020. „Eigentlich war es dort gar nicht so spektakulär“, erinnert sich Fink an die Szenerie am Riedberger Horn. Einmal umgedreht, entdeckte sie aber zwei Skifahrer, die vor der spektakulären Bergkulisse wie zwei kleine Männchen wirkten. So ergab sich von einem Moment auf den anderen ein interessantes Motiv, sagt Fink: „Die Sportler geben einen tollen Kontrast zur Landschaft.“

Eine Freundin machte sie schließlich auf den Fotowettbewerb aufmerksam. „Auf jeden Fall cool“ sei es gewesen, so viel Lob für ein Foto von einer Jury zu bekommen, die ihre Aufnahmen bisher nicht kannte. „Ich bin oft selbstkritisch“, sagt Fink. „So eine Rückmeldung ist schon toll.“

Auszeichung beim Jugendfotopreis 2021 ist ein Zeichen der Wertschätzung

Denn: Das Foto ist kein Ausnahmemotiv, sondern spiegele ihren Stil wider. „Ich versuche, eine gewisse Ruhe mit meinen Fotos zu transportieren“, erklärt die Studentin. Zudem hält Fink größtenteils Landschaften mit ihren beiden Analogkameras fest. „In dieser Umgebung kann man auch nicht anders“, sagt sie über das Westallgäu und die Alpenregion.

Wie es mit der Fotografie weitergeht, weiß sie noch nicht. „Vielleicht eröffne ich irgendwann eine Ausstellung – mal sehen, was sich ergibt.“

