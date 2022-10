„Im Iran wäre ich vielleicht tot“

Kimia Ghazanfari Pour ist vor vier Jahren aus ihrer Heimat geflohen und lebt nun ohne ihre Familie in Lindenberg. Was sie erzählt.

23.10.2022 | Stand: 19:55 Uhr

Mit 14 Jahren verlässt Kimia Ghazanfari Pour den Iran. Die Religion, nach der sie leben will, wird in ihrer Heimat nicht akzeptiert. Als Frau sieht sie keine Zukunft in ihrem Land. Die aktuellen Proteste im Iran lassen sie neuen Mut schöpfen, dass sich dort etwas verändert. „Wenn ich im Iran wäre, wäre ich vielleicht tot“, sagt sie. Die 18-Jährige weiß, wie es sich anfühlt, nicht sagen, denken und machen zu können, was sie möchte. „Frauen können nicht in Freiheit leben, dürfen nicht anziehen und sagen, was sie wollen“, sagt die junge Frau.

