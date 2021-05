30, weiblich, Geschäftsführerin: Regina Mader leitet seit Kurzem das Unternehmen Harter in Stiefenhofen. Vorurteile sind bei Mader fehl am Platz.

10.05.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Als Regina Mader nach ihrem Abitur bei der Firma Harter in Stiefenhofen anfing, war ihr schnell klar: „Hier ist mein Platz.“ Heute, elf Jahre später, ist die 30-Jährige Geschäftsführerin. Zusammen mit Inhaber Reinhold Specht leitet sie seit Januar das Unternehmen, das Trocknungsmaschinen herstellt. Nicht selten kommt es vor, dass sich die junge Geschäftsführerin in der von Männern dominierten Branche unter Beweis stellen muss. „Als Frau muss ich schneller zeigen, was ich kann“, sagt sie.