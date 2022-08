Michael Wilhelm (34) aus Nonnenhorn landet schwer verletzt in der Klinik. Der Verursacher ist noch nicht gefasst. Die Ehefrau will das so nicht hinnehmen.

29.08.2022 | Stand: 10:22 Uhr

Der Nonnenhorner Michael Wilhelm wollte bei einem Musikfestival in Oberbayern einfach nur feiern. Was dann passierte, gleicht einem Albtraum: Der 34-Jährige wurde nachts auf einem Feld überfahren – und einfach liegengelassen. Er überlebt schwer verletzt, der Unfallfahrer ist noch immer flüchtig. Seine Frau will das so nicht hinnehmen.

