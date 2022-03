„Ich will mit 60 nicht denken: ,Warum hast du die Weltreise damals nicht gemacht?’“

Vom Westallgäu in die weite Welt: Ein Paar will fast alle Kontinente entdecken. Damit die Weltreise stattfinden kann, war sorgfältige Planung nötig.

21.03.2022 | Stand: 20:02 Uhr

Auf Hawaii über den Strand schlendern, Tauchen an der Küste Französisch-Polynesiens, Häuserschluchten erkunden im japanischen Tokyo. Silvana Wagner und Marco Mayer haben einiges vor. Genauer gesagt: Sie gehen auf Weltreise. Ihre Idee erinnert an die Gruppe der „Aussteiger“. Mayer ist in Weiler, Wagner in Heimenkirch aufgewachsen. Aktuell leben sie in Wangen. Die vergangenen eineinhalb Jahre hat das Paar der Planung ihrer Reise gewidmet – und dem Sparen. Sie haben ihre Wohnung aufgegeben und ihr Auto verkauft. Im Mai soll es losgehen, Corona hin oder her.