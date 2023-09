Kabarettist Eisi Gulp: „Man unterschätzt die legalen Drogen“

Eisi Gulp rüttelt seit Jahren sein Publikum mit einem Drogenpräventionsprogramm auf. Warum seine Show irgendwann das Prädikat „pädagogisch wertvoll“ erhielt.

10.09.2023 | Stand: 13:44 Uhr

Ein Gastspiel von Eisi Gulp bildet einen der Höhepunkte bei den „Tagen der Seelischen Gesundheit“, die der gemeindepsychiatrische Verbund im Landkreis Lindau organisiert. Schon seit vielen Jahren verbindet der Schauspieler und Kabarettist auf der Bühne Unterhaltung und Suchtprävention. Eingeladen hat ihn die Sucht–fachambulanz der Caritas, die in Lindenberg und Lindau Beratungsstellen unterhält. „Wir feiern in diesem Jahr 30 Jahre ambulante Reha, da wollten wir etwas Besonderes auf die Beine stellen“, sagt deren Leiter Klaus Bilgeri Am 21. Oktober, präsentiert Eisi Gulp sein Suchtpräventionsprogramm in der Alten Turnhalle Heimenkirch. Wie diese Rolle mit seiner Filmfigur des kiffenden Ex-Hippies in den Eberhofer-Krimis zusammengeht und wie Suchtprävention funktioniert.

