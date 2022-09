Strom wird teuer. Auch für die Eissportarena am Bodensee. Hier spielt der EV Lindau in der Eishockey-Oberliga. Mit welchen Mehrkosten die Stadt rechnet.

04.09.2022 | Stand: 11:48 Uhr

Spätestens am 23. September muss das Eis in der Eissport-arena Lindau aufbereitet und bespielbar sein. Dann will der EV Lindau sein erstes Vorbereitungsspiel am Bodensee bestreiten. In der Eishockey-Oberliga stehen in diesem Winter dann mindestens 24 weitere Heimspiele an. Jedes Heimspiel, jedes Training kostet Geld. Und zwar mehr als bisher. Denn die Energiepreise steigen. Mit welchen Mehrkosten die Stadt Lindau rechnet – und welche Sparmaßnahmen schon greifen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.