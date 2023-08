900 Kilometer unterwegs fürs Käsefest in Lindenberg

Händler aus acht Nationen bieten ihre Spezialitäten auf dem Käse- und Gourmetfest in Lindenberg an. Dabei nehmen manche Aussteller eine weite Anreise auf sich.

25.08.2023

Mit 900 Kilometern haben sie den weitesten Weg: Bis aus Südungarn sind Judith und Raduan Tari fürs Käse- und Gourmetfest nach Lindenberg gefahren. Mit dabei hat das Ehepaar etwas ganz Besonderes: „Wir haben den längsten Käse der Welt“, sagt Raduan Tari. Denn die Käsespezialität ist zwei Meter lang. Der Käse wird aufgewickelt und geräuchert.

Seit 14 Jahren fahren Judith und Raduan Tari aus Südungarn in Westallgäu zum Käsefest. Bild: Anna Feßler

Die Milch ihrer fünf Kühe verwenden sie für diese Spezialität. Seit 14 Jahren ist das Käsefest Ende August ein fester Termin für die Familie. Doch auch darüber hinaus haben sie eine Verbindung nach Lindenberg, die ebenfalls mit Käse zu tun hat. Judith Tari hat einen kleinen Käseladen in Budapest und dort verkauft sie auch Käse der Käserei Baldauf. „Sie ist die Vertreterin für Baldauf in Ungarn.“

Käsefest Lindenberg: Acht Nationen vertreten

Neben Ungarn und Deutschland sind weitere sechs Nationen auf dem Käsefest vertreten. Hersteller aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Frankreich, Italien und Spanien präsentieren heuer ihre Spezialitäten. Eigentlich wollte auch ein Händler aus Irland wieder dabei sein, ein Stammaussteller auf dem Käsefest. „Der Termin fällt mit dem 90. Geburtstag seiner Oma zusammen, daher hat er kurzfristig abgesagt“, sagt Citymanager Sascha Schmid.

Käsefest Lindenberg: Ehepaar aus den Niederlanden bringt jede Menge Gouda mit

Fast genauso weit wie das Ehepaar Tari aus Ungarn sind Rien und Teuni Van Vliet gefahren. Am Donnerstagmorgen um 6 Uhr sind sie in Oudewater in den Niederlanden aufgebrochen, um rechtzeitig in Lindenberg anzukommen. Während das Ehepaar im Westallgäu Gouda von der eigenen Bio-Hofkäserei verkauft, kümmern sich zwei ihrer Söhne um die rund 50 Kühe. Zwischen 250 und 300 Kilogramm Käse haben die beiden ins Westallgäu mitgebracht.

Käsefest Lindenberg: Familie Berger aus Südtirol gefällt es im Westallgäu

Ein kleiner Familienausflug ist das Käsefest für Familie Berger aus Südtirol. Neben den Geschwistern Markus und Manuela sind auch Manuelas Kinder Lionel und Lina mit dabei. „Ich helfe beim Geldrausgeben und lasse die Leute probieren“, sagt der Zehnjährige. Und auch seine dreijährige Schwester hat schon eine blaue Schürze in ihrer Größe. Auf zahlreichen Märkten in ganz Deutschland ist die Familie unterwegs. Nach Lindenberg kommen sie besonders gern. „Die Leute sind sehr nett, das passt einfach.“

Familie Berger aus Südtirol gefällt es in Lindenberg. Zum Käse- und Gourmetfest kommen sie gern. Bild: Anna Feßler

Trotz einzelner Regenschauer tummelten sich am Freitagnachmittag zahlreiche Besucher rund um den Lindenberger Stadtplatz. Die Moderation auf der Bühne hat kurzfristig die ehemalige Hutkönigin Janine Halder übernommen, nachdem der bewährte Moderator Thomas Berger kurzfristig ausgefallen war.

Viele der Händler kommen seit Jahren immer wieder Ende August nach Lindenberg. Doch auch ein paar Absagen bekam Schmid in diesem Jahr. „Wie überall haben auch die Aussteller Probleme, Personal zu finden. Manche wären gerne gekommen, finden aber nicht genügend Leute, um den Stand zu betreiben.“

Auch ein paar Regenschauer haben die Besucher nicht abgehalten, beim Käse- und Gourmetfest in Lindenberg vorbeizuschauen. Bild: Anna Feßler

Leere Stellen gibt es dennoch nicht bei dem Fest. „Wir haben ein paar spannende neue Händler in diesem Jahr“, verrät Schmid. Zum ersten Mal dabei ist auch ein ganz besonderer Aussteller, der keine Käse- oder Genussprodukte verkauft, sondern nur zum Testen einlädt: Der Verband für handwerkliche Milchverarbeitung hat 100 handwerkliche Produkte aus dem Bereich Käse, Joghurt und Butter mitgebracht, den die Besucherinnen testen und auch bewerten dürfen.

Das Ergebnis fließt dann mit in die Entscheidung für den Deutschen Milch- und Käsepreis ein. Auch Irene, Horst und der dreijährige Lukas aus Heimertingen bei Memmingen haben die Chance genutzt und ein paar Frischkäsepröbchen getestet. Danach weiß der kleine Lukas genau, was er noch mit seinen Großeltern machen will: Kinderkarussell fahren und eine Runde mit der Ziegenkutsche fahren.

