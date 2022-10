Kamermann aus Lindenberg dreht Film über die Flugkatastrophe von Ramstein

Holly Fink hat sich filmisch mit dem Unglück von Ramstein befasst. Den entstandenen Film zeigt er gemeinsam mit Regisseur Kai Wessel im Lindenberger Kino.

Einmal mehr haben die Menschen in Lindenberg die Gelegenheit, Filmschaffende zu ihrer Arbeit und einem aktuellen Film zu befragen: Am Donnerstag, 27. Oktober, ist ab 19 Uhr im Krone Kino „Ramstein – Das durchstoßene Herz“ zu sehen, und zwar in Anwesenheit von Regisseur Kai Wessel und Kameramann Holly Fink. Gedreht haben sie den Film fürs Fernsehen, er läuft schon am 26. Oktober in der ARD. Auf der Kinoleinwand verspricht er freilich ein besonderes eindrucksvolles Erlebnis.

70 Menschen verlieren bei Katastrophe von Ramstein das Leben

Mit dem Ort Ramstein in Rheinland-Pfalz verbinden viele Menschen das schreckliche Unglück, das sich am 28. August 1988 auf der dortigen Air Base der US Air Force abgespielt hat. Bei einer spektakulären Flugschau am öffentlichen Flugtag auf der Air Base, dessen Besucherzahl auf 300.000 geschätzt wurde, kollidierten drei Kunstflugzeuge in der Luft und stürzten ab. Eines rutschte brennend ins Publikum. 70 Menschen kamen bei der Katastrophe ums Leben, Hunderte wurden verletzt. Dieser Tag veränderte das Leben von Überlebenden, Angehörigen, Helferinnen und Helfern für immer. Der Notarzt Peter Wresch, der als einer der ersten Notärzte vor Ort war, wird bei der Filmvorführung in Lindenberg anwesend sein.

Film basiert auf den realen Ereignissen

Der Film stellt das Schicksal der Opfer und Überlebenden in den Mittelpunkt. Er fragt, was damals schief lief und wie es den Menschen bis heute damit geht. Die Filmleute befragten Mediziner, die in Minutenschnelle schwere Triage-Entscheidungen fällen müssen, und Flugtagbesucher, die noch nach Jahren mit Traumata kämpfen, und Menschen, die Hilfe auf ihrem Weg zurück ins Leben erfahren. Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt und Regisseur Kai Wessel haben den Film „Ramstein – Das durchstoßene Herz“ auf der Basis der realen Ereignisse gestaltetet. Sie schildern darin auch die schwierige Aufarbeitung der Ereignisse.

Filmleute und Zeitzeuge stehen in Lindenberg für Fragen bereit

Viele Betroffene der Katastrophe haben dem Filmteam ihr Vertrauen geschenkt und ermöglichten es, dass ihre Geschichten erzählt werden. Die Bedeutung der Erzählungen haben den Lindenberger Kamermann Holly Fink dazu bewegt, „Ramstein“ in seiner Heimatstadt auf die Kinoleinwand zu bringen.

Karten gibt es im Kino sowie online auf www.kino-lindenberg.de; im Anschluss an die Vorführung geben die Beteiligten einen Einblick in das Werden des Films.

