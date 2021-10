Kampf gegen Corona: So laufen die Drittimpfungen im Landkreis Lindau

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Lindau geht zurück. Allerdings kommt es immer wieder zu Impfdurchbrüchen. Wie die Lage auf den Intensivstationen ist.

15.10.2021 | Stand: 17:58 Uhr

Immer mehr Menschen im Landkreis Lindau lassen ihre Corona-Impfung auffrischen – mittlerweile sind es fast 1100 Personen. Das berichtet das Landratsamt.

Nutzen können die Auffrischungsimpfung alle Bürgerinnen und Bürger über 70 Jahre, zudem bestimmte Personengruppen. Dazu gehören beispielsweise alle Bewohner von Seniorenheimen – unabhängig vom Alter – , sowie Pflegepersonal und Beschäftigte in medizinischen Bereichen mit direktem Kontakt zu Patienten.

Aktuell geht die Zahl der Corona-Infektionen wieder zurück. Innerhalb der letzten Woche hat sich die Sieben-Tage-Inzident auf 42,6 nahezu halbiert (Stand: 15. Oktober) Nach Angaben des Landratsamtes gibt es keinen größeren Infektionsausbruch. Betroffen seien hauptsächlich Familien, deren Kontaktpersonen sowie einzelne Bürger.

Immer wieder kommt es auch im Landkreis zu Impfdurchbrüchen. So sind unter den positiv Getesteten nach Angaben des Landratsamtes vier Personen mit vollem Impfschutz. Allerdings ist keine schwer erkrankt. „Sie haben normale Erkältungssymptome“, beschreibt das Landratsamt ihren Zustand. Zwei Bürger aus dem Landkreis müssen aktuell im Krankenhaus wegen Covid-19 behandelt werden. Von den elf Betten auf den Intensivstationen der beiden Kliniken im Landkreis sind alle belegt. Davon laut Intensivregister allerdings nur eins mit einem Covid-19-Patienten.

Impfung am 22. Oktober in der Schule in Weiler

Eine Sonderimpfaktion bietet das Landratsamt in der kommenden Woche unter anderem in Weiler-Simmerberg an. Sie ist am Freitag, 22. Oktober, von 15 bis 18 Uhr in der Mittelschule in Weiler geplant. Dort ist keine Anmeldung nötig. Personalausweis und Impfpass sollen mitgebracht werden. Eingeladen sind Personen über zwölf Jahre – Minderjährige benötigen eine Einverständniserklärung der Eltern. Bei unter 16-Jährigen muss mindestens ein Elternteil vor Ort sein.

Diese Bestimmungen gelten auch für die Sonderimpfaktionen, die im Impfzentrun in Lindau angesetzt sind: Am Samstag, 16. Oktober, von 9 bis 13 Uhr; Dienstag, 19. Oktober, von 15 bis 19 Uhr; Mittwoch, 20. Oktober, von 15 bis 19 Uhr; Donnerstag, 21. Oktober, von 15 bis 19 Uhr; Freitag, 22. Oktober, von 15 bis 19 Uhr und am Samstag, 23. Oktober ,von 9 bis 13 Uhr.

Die Corona-Zahlen im Landkreis Lindau (Stand: 15. Oktober)

Fälle seit Beginn der Pandemie 4005 (Vorwoche: 3967)

4005 (Vorwoche: 3967) Quarantänefälle in dieser Woche 184 (Vorwoche: 164)

184 (Vorwoche: 164) 7-Tage-Inzidenz 42,6 (Freitag vor einer Woche: 80,4)

Alle Corona Fälle in den Kommunen seit Beginn der Pandemie (Stand: 15. Oktober)