Kapitän von Landesliga-Tabellenführer Weiler: „Vom Aufstieg spricht niemand“

Kapitän Raimond Hehle über die Tabellenführung des FV Rot-Weiß Weiler, die Brasilianer, den neuen Torjäger und einen Wachrüttler.

26.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Was überwiegt derzeit: die Freude über das, was Ihre Mitspieler gerade abliefern (vier Siege am Stück) – oder der Frust, selbst von draußen zuschauen zu müssen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.