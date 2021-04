Ein Ärztehaus lässt sich nicht umsetzen. Die interessierte Gemeinschaftspraxis hat aber eine andere Lösung gefunden. Welcher Facharzt nun nach Heimenkirch kommt.

21.04.2021 | Stand: 17:43 Uhr

Der Plan, aus dem denkmalgeschützten Karg-Haus in Heimenkirch – zumindest in Teilen – ein Ärztehaus zu machen, ist geplatzt. Darüber informierte Bürgermeister Markus Reichart den Gemeinderat. Er hatte zugleich eine gute Nachricht parat: Die ärztliche Versorgung in Heimenkirch sei auf mindestens 20 Jahre gesichert, sagte Reichart, zudem siedle sich eine geriatrische Praxis im Ort an.