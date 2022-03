Feuerwehr Lindenberg rückt zur Katzenrettung aus

Die Feuerwehr Lindenberg rückt aus, um eine Katze aus einem Baum zu retten. Doch das Tier klettert selbst herunter. Wie häufig eine Tierrettung vorkommt.

05.03.2022 | Stand: 04:46 Uhr

Seit zwei Tagen saß im Bereich Bergstraße/Staufner Straße in Lindenberg eine junge Katze auf einem Baum. Da das Tier nur oben in den Zweigen miaute, aber nicht wieder herunter kam, alarmierten die Besitzer am Freitagmorgen die Feuerwehr, berichtet Kommandant Marcus Schneider. Als die Einsatzkräfte dann vor Ort eintrafen, entschloss sich das Tier doch den Baum zu verlassen und kletterte herunter. „Wir mussten gar nichts machen“, sagt Schneider.

Zehn Feuerwehrler in Lindenberg im Einsatz

Mit zehn Feuerwehrlern und einem Fahrzeug war die Lindenberger Wehr vor Ort. „Sie hat einen gesunden Eindruck gemacht“, sagt der Kommandant über die Katze. Wie weit oben das Tier festgesessen hatte, konnte Schneider nicht sagen. „Als wir eintrafen, war die Katze schon auf Griffhöhe und wurde vom Besitzer vom Ast genommen.“

Was kostet es in Bayern, wenn die Feuerwehr ein Tier rettet

Nicht nur die Rettung von Menschen auch die von Tieren ist Aufgabe der Feuerwehr – und in Bayern kostenlos. Wirklich häufig kommt ein solcher Einsatz jedoch nicht vor. „Etwa alle fünf Jahre“ schätzt Schneider. Meist sind es Katzen, die auf Bäumen oder Dächern festsitzen, manchmal auch größere Tiere, etwa Rinder, die irgendwo eingebrochen sind. An eine kuriose Tierrettung kann sich Schneider noch erinnern. „Vor etwa zehn Jahren hieß es in der Alarmierung Vogel auf Baum.“ Auch dieser Einsatz hatte ein glückliches Ende: Es handelte sich um einen entflogenen Papagei, der seiner Besitzerin zurückgegeben werden konnte. Für die Rettung von Tieren ist die Lindenberger Feuerwehr ausgestattet. „Wir haben eine Transportbox, ein Fangnetz und einen Catcher“, sagt Schneider.

