Kaufmarktparkplatz jetzt überwacht: Was das für Kunden bedeutet

Der Parkplatz von Kaufmarkt und Intersport Haisermann in Lindenberg wird jetzt überwacht. Welche folgen das für Kunden hat – und wie Verstöße geahndet werden.

24.02.2023 | Stand: 17:56 Uhr

Am Lichtmasten an der Einfahrt hängt jetzt eine Kamera. Sie erfasst die Kennzeichen aller Autos, die hier ein- und ausfahren. Auf dem Parkplatz von Kaufmarkt und Intersport Haisermann in Lindenberg ist ein neues Überwachungssystem installiert worden. Die beiden Unternehmen gehen damit nun konsequent gegen Dauerparker vor, die in der Vergangenheit viel zu häufig die Kundenparkplätze blockiert haben.

