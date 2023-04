Kein Tempo 30 für zwei Hergatzer Ortsteile

Der Gemeinderat Hergatz lehnt Anträge von Bürgern aus den beiden Ortsteilen Lengatz und Möllen ab. An beiden Orten fanden zuvor Treffen mit der Polizei statt.

10.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Es bleibt bei Tempo 50 in den Hergatzer Ortsteilen Möllen und Lengatz. Der Gemeinderat hat die Anträge auf eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer nach intensiven Diskussionen abgelehnt, teilt Bürgermeister Oliver-Kersten Raab auf Nachfrage mit.

Vorangegangen war in beiden Ortsteilen eine Verkehrsschau mit Beamten der Lindenberger Polizei. Im Antrag für den 48 Einwohner zählenden Ortsteil Lengatz heißt es, dass es hier keine Bürgersteige gebe und die meisten Verkehrsteilnehmer das „Achtung Kinder“-Schild nicht beachten würden und dies zu gefährlichen Situationen führe. Die Verkehrsschau kam zu dem Ergebnis, dass eine Reduzierung der Geschwindigkeit möglich wäre. Die Begründung: Die Straßenführung am westlichen Ortseingang sei aufgrund der Kurve schlecht einsehbar. Mit fünf Gegenstimmen wurde der Antrag jedoch vom Gemeinderat abgelehnt. Vor allem das Argument, dass der Verkehr fließen solle, wurde angeführt, so Raab.

Unfälle mit Haustieren

Auch in Möllen sahen sich Gemeindevertreter und Polizei die Lage vor Ort im Rahmen einer Verkehrsschau an. Möllen ist ein Weiler (grünes Ortsschild) mit 38 Einwohnern. Hier gilt grundsätzlich das Tempo 100. Allerdings wurde hier bereits in der Vergangenheit die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer reduziert. Weil die Straße stark und zu schnell befahren werde und es schon zu einigen Kollisionen mit Autos und Haustieren gekommen sei, wäre Tempo 30 notwendig, heißt es im Antrag. Eine weitere Reduzierung sei nicht zu begründen, lautete jedoch das Ergebnis der Verkehrsschau. Dem folgte das Ratsgremium einstimmig.

Aktuell gilt im Gemeindegebiet Hergatz auf 25 Straßenzügen Tempo 30.