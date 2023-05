Keine Kita-Plätze: Eltern protestieren beim Huttag in Lindenberg

Lindenberger Familien machen mit Bannern an Läden und Lokalen auf ihr Anliegen aufmerksam. Bei Ladeninhabern und Passanten stoßen sie auf Verständnis.

08.05.2023 | Stand: 19:55 Uhr

Den Huttag in Lindenberg hat die Elterninitiative „Kinderstimmen Lindenberg“ genutzt, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Eine Reihe von Familien erhält für ihre Kinder im September keinen Betreuungsplatz in Lindenberger Kindertagesstätten. Laut Verwaltung handelt es sich um 82 Kindergartenkinder (ab drei Jahren) und 58 Krippenkinder (jünger als drei). Nachdem Eltern bereits bei der Bürgerfragestunde in der Stadtratssitzung ihre Sorgen und ihren Protest formuliert hatten, taten sie dies jetzt in Form von Schriftzügen in der Innenstadt.

