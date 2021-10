Kempterhof in Hergatz: Vom Verkauf im Hausgang zum Vollsortiment

Mit selbst gemachten Nudeln aus eigenen Eiern fing auf dem Kempterhof 1995 alles an. Heute verkauft die Familie im Laden auch Fleisch und Gemüse direkt vom Hof – und sucht immer nach neuen Ideen.

29.10.2021 | Stand: 18:37 Uhr

Kilian Kempter blickt über seinen Gemüseacker. Auf dem Feld, neben dem Gänse in der Sonne liegen, wachsen seit April Fenchel, Rote Beete, Radieschen, Karotten und Kräuter. „Dieses Jahr hatten wir zum Beispiel noch viel zu viel Salat“, sagt Kilian Kempter. Lila und grün, mit kleinen krausen und großen runden Blättern stehen auch im Herbst noch einige Salatköpfe auf dem Feld. Selbst angebautes Gemüse ist das neueste Projekt der Familie auf ihrem Hof in Handwerks (Gemeinde Hergatz) – und gehört neben Fleisch und Eiern aus der eigenen Landwirtschaft jetzt zum Sortiment im Hofladen. Kilian Kempter sagt: „Wir haben immer viele neue Ideen und probieren aus, was bei den Menschen ankommt.“