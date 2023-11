Bei einem Schachturnier in Lindau wurde am Wochenende ein neunjähriges Kind verletzt. Die Ermittlungen der Polizei sind nun einen Schritt weiter.

23.11.2023 | Stand: 12:51 Uhr

Bei einem Schachturnier in einer Schule in Lindau wurde am Wochenende ein Kind verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, steht nun fest, dass es sich bei dem vermeintlichen Täter ebenfalls um ein Kind gehandelt hat.

Körperverletzung bei Schachturnier in Lindau: Ermittlungen noch nicht ganz abgeschlossen

Demnach spielten de beiden Kinder im Hof der Schule. Dabei wurde ein neunjähriges Kind von dem anderen geschubst und verletzt. Ob der Stoß absichtlich oder unabsichtlich geschah, ist noch nicht bekannt. Die Polizei kennt die Identität des zweiten beteiligten Kindes.

