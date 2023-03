Vorfall in der Therme Lindau: Nachdem sich ein Badegast darüber beschwert hatte, dass Kinder mit Wasser spritzen, schlug der Vater den Badegast.

11.03.2023 | Stand: 11:06 Uhr

Zu einem Streit mit Körperverletzung kam es am Freitagvormittag in der Therme Lindau. In der Nähe der poolbar spritzten Kinder mit Wasser herum, was einem 63-Jährigen derart missfiel, dass er die Kidner laut Polizei zurechtwies.

Daraufhin kam der 32-jährige Vater der Kinder dazu und schlug den Badegast, wodurch dieser im Gesicht verletzt wurde.

Gegenüber der Polizei gab der Vater später an, sich nur verteidigt zu haben. DIe Ermittlungen dauern an.