Altstadtfest heute abgesagt - aktuelle Infos zum Kinderfest in Wangen

Die Menschen in Wangen im Allgäu feiern ihr traditionelles Kinderfest. Neben Festzelt, Rummel und Spielen ist der Umzug der Höhepunkt.

21.07.2023 | Stand: 14:07 Uhr

Aktualisiert am Freitag, 21. Juli, um 14 Uhr: Die Kinderfestkommission in Wangen sagt das am Freitagabend geplante Altstadtfest ab. Grund dafür sind die Wetteraussichten. Das restliche Programm des Kinderfests 2023 soll nach aktuellem Stand stattfinden können.

Ein 38 Meter hohes Riesenrad mitten in Wangen weist schon von Weitem darauf hin, dass in der Stadt derzeit ganz schön was los ist.

Vier Tage lang feiert die Bevölkerung mit ihren Gästen aus der Umgebung das traditionelle Kinder- und Heimatfest (20. bis 23. Juli). Start war am Donnerstag mit dem Bieranstich im Festzelt, das neben der Turnhallen-Baustelle bei Gymnasium und Kaufmännischen Schulen steht. Zeitgleich nahmen die Fahrgeschäfte auf dem kleinen Rummelplatz beim Milchpilz den Betrieb auf. Neben dem stattlichen Riesenrad gibt es Bungee Jumping, Autoscooter, Kinderkarussell und mehr. Am Freitag, 21. Juli, treffen sich feierlustige Menschen beim Altstadtfest auf Gassen, Straßen und Plätzen oder im Festzelt.

Dindl- und Lederhosenparty im Festzelt in Wangen

Der Festumzug der Wangener Schulen bildet am Samstag, 22. Juli, ab 10 Uhr den Höhepunkt des Kinderfests. Anschließend spielt die Musikkapelle Wohmbrechts im Festzelt auf. Ab 20 Uhr steigt eine Dirndl- und Lederhosenparty mit den Albkrachern. Festausklang ist am Sonntag ab 19 Uhr mit den Pantshop Scratchrs im Festzelt, und um 22.30 Uhr steigt ein Abschlussfeuerwerk.

