Lage in Lindenberg ist angespannt: Viele Kinder haben noch keinen festen Krippen- oder Kindergartenplatz

Die Lage ist angespannt: In Lindenberg stehen 75 Kinder auf der Warteliste für Kindergarten oder Krippe. Zumindest für einen Teil ist Besserung in Sicht.

30.09.2022 | Stand: 10:03 Uhr

In Lindenberg stehen aktuell 44 Kinder auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz. Das hat Birgitt Richter im Stadtrat bekannt gegeben. Die Stadtkämmerin gab zu Beginn des Kindergartenjahres 2022/23 dem Gremium einen aktuellen Überblick über die Belegungssituationen.

(Lesen Sie auch: Wenn in Lindenberg eine Kinderkrippe zur Baustelle wird)

In den Kindergärten in Lindenberg stehen demnach 333 Plätze für Mädchen und Buben über drei Jahre zur Verfügung. Zumindest räumlich. Tatsächlich können aber nur 313 Plätze auch belegt werden, weil es nicht genügend Personal gibt. Somit stehen derzeit 44 Kinder auf der Warteliste. Die Stadt prüfe derzeit, ob im Interimskindergarten am Nadenberg noch fünf Kinder zusätzlich untergebracht werden können. Man sei hier in Absprache mit dem Landratsamt, sagte die Stadtkämmerin.

Die Kinderkrippe St. Luzia in Lindenberg wird aufgestockt

Bei den Krippen, in denen Kinder unter drei Jahren betreut werden, stehen auf dem Papier 72 Plätze zur Verfügung – allerdings können derzeit auch hier 31 Kinder nicht betreut werden.

Zumindest für ein Teil davon ist aber Land in Sicht: Die Kinderkrippe St. Luzia wird bekanntlich aufgestockt – und sobald die lärm- und schmutzintensiven Arbeiten soweit abgeschlossen sind, dass die derzeit ins Pfarrheim ausgelagerte Einrichtung wieder einziehen kann, werden auch 16 zusätzliche Kinder aufgenommen. Das soll laut Stadt im November der Fall sein. Die restlichen Arbeiten im neuen Obergeschoss können im laufenden Betrieb stattfinden.

Lesen Sie auch

Wenn in Lindenberg eine Kinderkrippe zur Baustelle wird Kindenbetreuung in Lindenberg

(Lesen Sie auch: Kindergarten St. Afra in Lindenberg: 2,3 Millionen werden wohl nicht reichen)

Nichtsdestotrotz werden vorerst wohl 39 Kindergarten- und 15 Krippenkinder unversorgt bleiben, solange nicht ausreichend Personal zur Verfügung steht. Wie viel benötigt wird, schreibt der Gesetzgeber genau vor.