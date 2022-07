Heute startet das traditionelle Kinderfest in Lindau

Endlich wieder Kinderfest in Lindau: zwei Jahre mussten die Kinder wegen Corona pausieren. Dafür geht's heute am Mittwoch richtig rund. Das Programm.

27.07.2022 | Stand: 08:53 Uhr

Kinderfest in Lindau 2022: 1800 Kinder und 270 Betreuer werden am Mittwoch, 27. Juli, in Lindau zum Kinderfest erwartet. Die Veranstaltung wird 376 Jahre alt und findet bei jedem Wetter statt. Böllerschützen läuten das Fest um 6 Uhr ein.

Lindauer Kinderfest 2022: Was ist geboten?

Nach dem Gottesdienst der Schulen finden der Festzug und ab 9.30 Uhr der Festakt vor dem Alten Rathaus statt. Nachmittags wird auf vier Festplätzen auf der ganzen Insel gefeiert.

Der Morgen beginnt, so die Organisatoren, mit einem besonderen Highlight. Ab 09.00 Uhr wird es 1000 Paar Weißwürste mit Brezen geben - der Erlös der Aktion vom Round Table Lindau wird gespendet. Daneben gibt es mit verschiedenen Foodtrucks ein großes Essens-Angebot.

Attraktionen für die Kleinen gibt's zuhauf - es heißt ja schließlich Lindauer Kinderfest. Angekündigt sind unter anderem Ponyreiten, Karuselle, Hüpfburgen und eine Eisenbahn.

Kinderfest Lindau 2022: Das Programm in Kurzform:

Musik:

vom Umzug: Jugendkapelle

12.15 Uhr: Franz-Gapp Band

15 Uhr: Musikverein Aeschach-Hoyren

18 Uhr: Air Bubbles

20 Uhr: Trommlerzug Lindau Aeschach e.V.

20.30 Uhr: Air Bubbles

Lesen Sie auch

Kulturfestival Die wichtigsten Infos rund um die Memminger Meile 2022

Essen und Getränke