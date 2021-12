Kindergarten: Erweiterung in Röthenbach wird Millionen-Projekt

Die Gemeinde Röthenbach will den bestehenden Kindergarten in Erbpacht von der katholischen Kirche übernehmen und ihn aufstocken. Ein Neubau ist damit vom Tisch.

10.12.2021 | Stand: 11:48 Uhr

Seit Jahren ist die beengte Platzsituation im Röthenbacher Kindergarten St. Martin Thema in der Argentalgemeinde. Nun scheint klar: Ein Neubau kommt nicht in Betracht. Vielmehr will die Kommune den bisher in Trägerschaft der katholischen Kirche bestehenden Kindergarten St. Martin in Erbpacht übernehmen und ihn durch eine Aufstockung erweitern. Das könnte, nach einer ersten Schätzung, etwa 2,5 Millionen Euro kosten. Gemeinsam mit Experten der Diözese Augsburg will sich die Gemeinde nun auf die Suche nach einem Architekten machen.