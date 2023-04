Oberreute erhöht Gebühren für Kinderbetreuung

In Oberreute kostet die Kinderbetreuung ab September 13 Cent mehr pro Stunde. Die Erhöhung sorgte für Diskussion im Gemeinderat.

15.04.2023 | Stand: 17:56 Uhr

Kinderbetreuung kostet Geld. Thema ist das in allen Westallgäuer Kommunen, denn ihnen entsteht trotz Zuschüssen des Freistaates und den Beiträgen der Eltern ein immer größeres Defizit. In Oberreute lag es im Vorjahr bei etwa 180.000 Euro; heuer sind sogar 220.000 Euro einkalkuliert. Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat jetzt eine Steigerung der Gebühren in Kindergarten und -krippe sowie bei der Nachmittagsbetreuung der Grundschüler beschlossen. Doch die geht nicht jedem Ratsmitglied weit genug.

