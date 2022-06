Motorradfahrer bei Unfall auf der B31 im Bodenseekreis schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B31 bei Kirchberg im Bodenseekreis wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Weil Stau war, wollte eine Autofahrerin wenden.

15.06.2022 | Stand: 16:20 Uhr

Bei einem Unfall auf der B31 bei Kirchberg im Bodenseekreis wurde ein Motorradfahrer am Mittwoch gegen 9.45 Uhr schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 78-jährige Autofahrerin, die in Richtung Hagnau unterwegs war, auf der Bundesstraße wenden, weil sich Stau gebildet hatte.

B31 bei Kirchberg: Motorradfahrer bei Unfall im Bodenseekreis schwer verletzt

Beim Ausscheren übersah die Autofahrerin den Motorradfahrer, der in diesem Moment an den stehenden Fahrzeugen vorbeifuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der Motorradfahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Am Auto und am Motorrad entstand ein Schaden von insgesamt 9000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung war die B31 bis etwa 11.15 Uhr voll gesperrt.

