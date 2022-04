Kirchensanierung in Ebratshofen startet: Die über 130 Jahre alten Dachbalken faulen

Ostern und Erstkommunion können die Gläubigen noch in der Kirche feiern, dann ist sie geschlossen. Für die kleine Pfarrgemeinde ist die Finanzierung ein Kraftakt.

Ostern und die Erstkommunion am 8. Mai können die Gläubigen in Ebratshofen noch in ihrer Pfarrkirche St. Elisabeth feiern. Doch schon zwischen diesen beiden feierlichen Anlässen rücken die Handwerker an. Denn es stehen Sanierungsarbeiten rund um das Gotteshaus an. Am 24. April beginnt der Gerüstbau. Ab Mitte Mai können deshalb keine Gottesdienste mehr in Ebratshofen stattfinden. Bis Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Kirchensanierung Ebratshofen: Kosten liegen bei 650.000 Euro

Für die knapp 300 Mitglieder zählende Pfarrgemeinde ist es ein finanzieller Kraftakt: 650.000 Euro waren für die Arbeiten insgesamt aufzubringen. Auslöser war eine routinemäßige Überprüfung des Gotteshauses. Sie zeigte: Die über 130 Jahre alten Dachbalken sind teilweise durch Fäulnis geschädigt. Ein Tragwerksgutachten bestätigte, dass die Schäden statisch relevant sind.

Nciht saniert werden muss das große Deckengemälde. Bild: Olaf Winkler

In der Folge gibt es eine Schwächung der Holzkonstruktion, eine horizontale Wandverschiebung nach außen, Risse in den Außenwänden und eine sichtbare Rissbildung im Langhaus. Handeln war angesagt.

Wie üblich, fand auch in diesem Fall eine Gesamtbestandsaufnahme statt. Und sie zeigte: Nachdem die Kirche zuletzt 1980 saniert worden war, stehen jetzt auch Ausbesserungen am Putz und ein neuer Anstrich an. Die Kosten für die Außenfassade übernimmt dabei zu einem großen Teil die Diözese Augsburg. Für den Innenbereich ging die Kirchenverwaltung auf die Suche nach Spendern – und wurde fündig. „Im fünfstelligen Bereich sind Gelder eingegangen“, sagt Kirchenverwalter Markus Becher. Und auch die Diözese hat letztlich 65 statt der üblichen 60 Prozent der Kosten für den Außenbereich und die Turmsanierung übernommen.

In den kommenden Monaten kann nun sowohl innen wie auch außen ein neuer Anstrich erfolgen. An der Westseite erfolgt der Austausch der dort angebrachten Schindeln. Das gilt auch für den Turm. Die Arbeiten dort müssen in besonderer Weise erfolgen. Denn in der Vergangenheit wurden hier Lasuren verwendet, die aktuelle Grenzwerte überschreiten. Die Folge: „Hier muss eine spezielle Schutzzone eingerichtet werden und die Arbeiten müssen in Schutzanzügen erfolgen“, sagt Markus Becher.

Die Wände in der Pfarrkirche in Ebratshofen haben gelitten und brauchen einen neuen Anstrich. Bild: Olaf Winkler

Dankbar ist der seit Februar auch im Bereich der Pfarreiengemeinschaft Argental tätige Kirchenverwalter auch über die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Grünenbach. Sie übernimmt 60.000 Euro. Hinsichtlich der Kosten am Ende des Projekts ist Becher zuversichtlich: Ein entsprechender „Puffer für Unvorhersehbares“ ist vorhanden. Und für alle Gewerke konnte er die Aufträge bereits an Unternehmen aus der Region vergeben.

Aus den Reihen der Kirchenverwaltung ist Reinhold Osterberger Ansprechpartner für die Sanierungsarbeiten. Für dessen Vorarbeit und Unterstützung in den kommenden Monaten ist Becher sehr dankbar, denn: „Ich kann nicht immer vor Ort sein.“

