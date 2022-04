Raser im Rausch landet mit Auto in Garten - und fährt anschließend einfach weiter

Ein Raser unter Drogeneinfluss kommt mit seinem Mercedes von der Straße bei Waltershofen (Westallgäu) von der Straße ab. Sein Auto landet in einem Garten.

20.04.2022 | Stand: 15:46 Uhr

Ein Auto ist am späten Dienstagnachmittag in Waltershofen bei Kißlegg (Landkreis Ravensburg) im Garten eines Wohnhauses gelandet. Der 36-jährige Fahrer war gegen 17 Uhr auf der Straße in Richtung Leutkirch unterwegs - laut Polizei mutmaßlich viel zu schnell.

Sein Mercedes Benz geriet in einer langgezogenen Linkskurve aufs Bankett und nach dem Gegenlenken ins Schleudern. Der Wagen kam daraufhin nach links von der Kreisstraße ab, durchbrach einen Gartenzaun und kam im Garten eines Wohnhauses zum Stehen.

Männer öffnen Gartentor nach Unfall und fahren weiter

Die Insassen öffneten kurzerhand das Gartentor und fuhren einfach weg - weit kamen sie allerdings nicht. Eine Streife fand den 36-Jährigen und seinen Beifahrer am Ortseingang Waltershofen mit dem beschädigten Mercedes. Dort waren die beiden Männer sichtlich in Streit geraten.

Drogentest reagiert bei 36-Jährigem gleich mehrfach

Die Polizisten bemerkten, dass der 36-Jährige wohl unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Schnelltest reagierte positiv - und zwar gleich auf mehrere Drogenarten. Der Mann musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen wegen Unfallflucht und Fahrens unter Drogen rechnen. Darüber hinaus hat der 36-Jährige keinen Führerschein. Deshalb bekommt er zudem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Polizei sucht Motorradfahrer wegen Nötigung auf A96

Außerdem ist die Polizei Kißlegg auf der Suche nach einem Motorradfahrer, der am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau mehrfach Verkehrsteilnehmer genötigt haben soll. Der Unbekannte soll nach Angaben der Beamten anderen Fahrzeugen dicht aufgefahren sein und deren Fahrer per Lichthupe dazu aufgefordert haben, Platz zu machen.

Lesen Sie auch

Unfälle auf der A96 und A7 Winterwetter sorgt für zahlreiche Unfälle im Allgäu

Andere Fahrer mit BMW ausgebremst

Der Motorradfahrer soll anschließend direkt vor den Fahrzeugen eingeschert sein und absichtlich gebremst haben. So mussten die anderen Fahrer ebenfalls bremsen. Bei der Maschine soll es sich um eine schwarze BMW S 1000 XR handeln. Der Fahrer soll einen schwarzen Helm und schwarze Motorradkleidung getragen haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07563/9099-0 entgegen.

Lesen Sie auch: Raser flüchtet mit über 120 km/h vor der Polizei in Sonthofen und baut Unfall